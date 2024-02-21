اليوم.. طرح "Bob Marley: One Love" بالسينمات المصرية

احتفالاً بتراثه الموسيقي الشهير، تعرض صالات السينما المصرية فيلم السيرة الذاتية للنجم الجامايكي بوب مارلي “BOB MARLEY: ONE LOVE” للمخرج رينالدو ماركوس جرين، اليوم الأربعاء 21 فبراير.

فيلم BOB MARLEY: ONE LOVE يغوص بعمق في حياة بوب مارلي الاستثنائية، من بداياته المتواضعة إلى صعوده كأيقونة موسيقية عالمية، وتفانيه في نشر رسائل الحب والوحدة والعدالة الاجتماعية من خلال موسيقاه الثورية.

تم إنتاج الفيلم بالتعاون مع عائلة الموسيقي الأسطوري، ويقوم كينجسلي بن أدير، بدور بوب مارلي، وشانا لينش في دور زوجته ريتا، يجسد الفيلم بشكل جميل لحظات محورية في حياة مارلي، من نجاته من محاولة اغتيال مروعة إلى فترة قضاها خارج جامايكا.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جيمس نورتون، توسين كول، أومي مايرز، أنتوني ويلش، نيا آشي، آستون باريت جونيور، وتأليف تيرينس وينتر بالتعاون مع فرانك فلورز، زاك بايلن، ورينالدو ماركوس جرين؛ وإنتاج مشترك بين روبرت تايتيل، ديدي جاردنر، جيريمي كلاينر، بالإضافة إلى ريتا مارلي وسيديلا مارلي.