بسبب جوتا.. ليفربول يتكبد خسارة جديدة

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، عن مدة غياب المهاجم الدولي البرتغالي ديوجو جوتا عن صفوف الفريق.

وتعرض جوتا لإصابة قوية في ركبته خلال فوز ليفربول على برنتفورد 4-1 السبت، مما اضطر إلى مغادرة الملعب على حمالة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل استضافة لوتون بالدوري: "سنفتقد جوتا لعدة أشهر، ونأمل أن يعود إلينا في أقرب وقت ممكن، ولا يمكنني تحديد موعد نهائي لعودته، لأن ذلك يعتمد على طبيعة الإصابة وبرنامج إعادة التأهيل."

تأتي إصابة جوتا لتزيد من مخاوف ليفربول، حيث يعاني الفريق من نقص في الخط الهجومي، خاصة مع غياب داروين نونييس، الذي غادر بين الشوطين أمام برنتفورد.

وأكد كلوب غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي عن لقاء لوتون.

وأشاد كلوب بلاعبيه لتقديمهم أفضل ما لديهم على الرغم من الإصابات، حيث يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أرسنال الثالث ونقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني.

