"الرواق الفلسفى.. مدخل لفهم طرق تفكيرنا" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. الأحد

تناقش مكتبة الاسكندرية، برئاسة الدكتور احمد زايد، محاضرة بعنوان "الرواق الفلسفى.. مدخل لفهم طرق تفكيرنا" ، وذلك يوم الأحد المقبل الساعه الثانية عشر ظهرًا، بقاعة الاجتماعات (C) بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يلقي المحاضرة عماد العادلي؛ باحث في الفلسفة الإسلامية، وذلك ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور والمهتمين بسن النشء.

كانت قد عقدت مكتبة الاسكندرية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ندوة بعنوان " آفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي"، بهدف تسليط الضوء على المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق، وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذا المحتوى وتقديمه للباحثين وصناع القرار؛ لتعظيم الاستفادة منه.

وقال الدكتور أيمن سليمان؛ مدير مركز توثيق التراث نيابةً عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، خلال الندوة، إن مكتبة الإسكندرية منذ نشأتها في العصر الحديث أخذت على عاتقها حفظ وصون التراث والهوية المصرية واستحداث أدوات تتواكب مع التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات، فهى تولي اهتماما كبيرًا لكافة الأمور المتعلقة بالأبحاث التي تُسهّل على المثقفين والباحثين تحقيق مرادهم من الوعي الثقافي والمعرفي.