الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه برينتفورد بتشكيل هجومي بقيادة هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، ، على ملعب "الاتحاد"، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد جوارديولا على تشكيل يجمع بين الخبرة والشباب حيث يشارك الشاب أوسكار بوب إلى جانب هالاند وألفاريز في خط الهجوم، كما يعتمد على خط وسط قوي بقيادة رودريجو وبرناردو سيلفا، فيما يغيب كيفين دي بروين عن المباراة.

جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي

الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، فيل فودين

الهجوم: جوليان ألفاريز، أوسكار، إيرلينج هالاند

ويسعي مانشستر سيتي للفوز لتقليص الفارق مع ليفربول وأرسنال، بينما يبحث برينتفورد عن تحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق الدوري، ويتوقع أن يلعب بطريقة دفاعية للحد من خطورة هجوم مانشستر سيتي.