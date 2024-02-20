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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم: التأكيد على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة مواقع العمل

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على ضرورة إلتزام العاملين بإستخدام أدوات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل سواء داخل الشركه وخارجها حفاظا على الصحة العامة للعاملين خلال تأديه عملهم وتجنبهم لكافة أنواع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مهام عملهم.

وفى هذا الصدد قامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ تدريب عملى ونظرى داخل محطه الرفع الرئيسية بطامية لتوعية كافة العاملين بأدوات السلامه والصحة المهنية وطرق تنفيذ مهام عملهم دون الخطورة على صحتهم أو الإخلال بالمعدات والأدوات المستخدمه في سير عمل الشركه من خلال التدريبات العملية والنظرية التى تقوم بها الإدارة تحت قيادة العقيد محمد كمال مدير عام السلامه والصحه المهنيه بالشركة. 

وأضاف "النجار" ان الشركه حريصة كل الحرص على حياة وسلامة  العاملين وتأمين بيئة العمل المحيطة بهم من أجل انجاز مهام عملهم على أكمل وجه حيث يتم تعريفهم بمبادئ ومفاهيم وتعليمات واجراءات السلامة والصحة المهنية للعمل بالأماكن المغلقة واطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة وكيفية مواجهة الحريق وأنواع الطفايات المختلفة وكيفية استخدامها وتعريفهم بالعلامات الإرشادية وقوائم المخاطر بالمحطة وسجلات السلامة والصحة المهنية وضرورة استخدام كافة أدوات السلامه والصحه المهنيه تجنبا للمشاكل والمخاطر المحتملة أثناء تنفيذ الأعمال. 

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