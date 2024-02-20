بمشاركة 30 جامعة.. ختام فعاليات بطولة الشطرنج للجامعات المصرية

اختتمت فعاليات بطولة الجامعات المصرية للشطرنج، اليوم الثلاثاء، والتي شاركت فيها نحو 30 جامعة مصرية.

حيث فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثانى، وجاءت بالمركز الثالث جامعة أسيوط.

حيث احتلت جامعة القاهرة المركز الرابع، وجامعة حلوان المركز الخامس، وجامعة سيناء وجامعة طنطا المركز السادس والسابع على التوالي.

وتواصلت الإنجازات المصرية بحصول جامعة مدينة السادات على المركز الثامن، وجامعة المنصورة على المركز التاسع، وجامعة سوهاج على المركز العاشر.

كما حظيت جامعة الأزهر بالمركز الحادي عشر، وجامعة المنوفية بالمركز الثاني عشر، وجامعة الزقازيق بالمركز الثالث عشر، وجامعة كفر الشيخ بالمركز الرابع عشر.

وفى مسابقات البنات فازت الإسكندريه أيضا بالمركز الأول بينما الثانى عين شمس والثالث جامعة أسيوط والثالث مكرر جامعة طنطا.

من جانبه قال محمد خلاف رئيس لجنة شطرنج المدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج، أن عدد الجامعات المشاركة بلغ 30 جامعة مصرية.

وأضاف: أتمنى أن تقام فى مصر بطولة للجامعات العربية وبصفتى مدير منطقة الغربية للشطرنج، فإننى أناشد رئيس جامعة طنطا السعى لتنظيم أول بطولة عربية للجامعات تحت مظلة وزارة التعليم العالى والجامعة العربية والاتحاد المصري للشطرنج.