حبس سائق تريلا لاتهامه بدهس 3 طلاب في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة تريلا المتهم بدهس 3 طلاب في المرج، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث 4 أيام علي ذمة التحقيق وإحالة المتهم إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وكشفت التحقيقات أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق، وتبين أنه أثناء قيادته السيارة كان يحاول الرجوع للخلف فدهس الضحايا مما تسبب في وفاتهم.

وتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.