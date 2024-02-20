بالصور.. تدريب الحكام الجدد بالفيوم "عمليا" فى مباريات ودية

قامت لجنة الحكام بالفيوم فى تجربة جديدة بعمل تدريب عملى للحكام الجدد الذين يرغبون فى العمل "حكام ساحة" من خلال تدريبهم فى مباريات ودية للناشئين فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو.

قام كل من سيد الشورة مدير ادارة الحكام وصبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى باصطحاب الحكام الذين يرغبوم فى المشاركة فى ادارة المباريات "حكام ساحة" على مدى ثلاثة ايام وتدريبهم عمليا فى مباريات ودية لفرق الناشئين على استخدام الصفارة والتعاون مع الحكام المساعدين وتصحيح الاخطاء اولا باول واسفرت عن اختيار 5 من الحكام الجدد بالمنطقة للعمل "حكام ساحة" وهم احمد مفرح لاشين ونادر الجندى وزياد احمد مصطفى وحازم صبرى ومحمود عبد الحكيم.

وقد بدأت اللجنة برئاسة الكابتن شعبان صادق فى اسناد مباريات الناشئين مواليد 2009 و2010 فى اسناد المباريات لهم ومشاهدتهم على الطبيعة من قبل اعضاء اللجنة فى احتكاك رسمى.

ومن جهه اخرى اسفرت مباريات دورى القسم الرابع بالمنطقة عن صعود فرق السيليين وسيلا فى المجموعة الاولى وجولدن جيت وكفر محفوظ فى المجموعة الثانية لدورة الترقى ويتبقى 8 مباريات فقط فى دورى المجموعة الاولى تقام اربعة منهم غدا واربعة فى الاسبوع القادم .

وقد قررت منطقة كرة القدم بالفيوم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة اقامة مباريات دورة الترقى عقب عيد الفطر المبارك لاتاحة الفرصة للفرق الاربعة للاستعداد الجيد قبل دورة الترقى .

3c115dd6-3ea1-47d9-a6ce-dc4e2d6b6bf7

3c356e74-a408-40e6-b8d4-0549656d10d0

04a74388-a12b-4cc5-9336-395a129fef18

6a0e1f43-1591-48f1-90da-b44b256a27d7

6e13e29d-6aa1-4845-ad10-3c0d82b6bdab

36dee44e-0210-4ce4-ab2d-aee31e9e2048

91d84b21-a9dd-47a5-9adb-e4cfa4ee9588

268ac5c5-9248-42c9-8d7c-57ad57e53370

840b98d7-7eca-4be0-8840-a9405f72c4da

847ff5ec-e1f0-4975-a324-006dc218a331

3764dbb8-5175-4118-9efe-211c49e07437

56802658-4825-4edb-ace0-bf8921238d14

79678601-771f-42cf-88e3-b70b20d0c6f9

b3dadc06-87fd-401c-a585-ba3797c78292

b15d181f-99a4-4dd5-9e09-7da11338a3a6

c0211444-e901-40f6-940c-b7812ffa5875

dced2d42-429b-4d02-a0db-9cd35affd55d

e1c9292b-45b2-4f27-9b4e-223abf07d4a0

e34a546e-0cbe-4fa8-a31b-742f5f19473a

e70bf67f-8205-4ff1-a5a8-a36c9d51ef19

f1be61b6-f232-473e-9a11-a77ae3613610