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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. تدريب الحكام الجدد بالفيوم "عمليا" فى مباريات ودية

تدريب الحكام الجدد
تدريب الحكام الجدد
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قامت لجنة الحكام بالفيوم فى تجربة جديدة بعمل تدريب عملى للحكام الجدد الذين يرغبون فى العمل "حكام ساحة" من خلال تدريبهم فى مباريات ودية للناشئين فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو.

قام كل من سيد الشورة مدير ادارة الحكام وصبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى باصطحاب الحكام الذين يرغبوم فى المشاركة فى ادارة المباريات "حكام ساحة" على مدى ثلاثة ايام وتدريبهم عمليا فى مباريات ودية لفرق الناشئين على استخدام الصفارة والتعاون مع الحكام المساعدين وتصحيح الاخطاء اولا باول واسفرت عن اختيار 5 من الحكام الجدد بالمنطقة للعمل "حكام ساحة" وهم احمد مفرح لاشين ونادر الجندى وزياد احمد مصطفى وحازم صبرى ومحمود عبد الحكيم.
وقد بدأت اللجنة برئاسة الكابتن شعبان صادق فى اسناد مباريات الناشئين مواليد 2009 و2010 فى اسناد المباريات لهم ومشاهدتهم على الطبيعة من قبل اعضاء اللجنة فى احتكاك رسمى.
ومن جهه اخرى اسفرت مباريات دورى القسم الرابع بالمنطقة عن صعود فرق السيليين وسيلا فى المجموعة الاولى وجولدن جيت وكفر محفوظ فى المجموعة الثانية لدورة الترقى  ويتبقى 8 مباريات فقط فى دورى المجموعة الاولى تقام اربعة منهم غدا واربعة فى الاسبوع القادم .
وقد قررت منطقة كرة القدم بالفيوم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة اقامة مباريات دورة الترقى عقب عيد الفطر المبارك لاتاحة الفرصة للفرق الاربعة للاستعداد الجيد قبل دورة الترقى .

 

 

 

 

 

 

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