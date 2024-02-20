المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة النصب والتزوير بزعم استخراج شهادات وبطاقات تابعة لجهات حكومية بمنطقة الأزبكية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من ربة منزل تتهم عامل اخذ مبلغ مالي مقابل استخراج شهادة مزورة لها الالتحاق بالعمل وحاولت الاتصال علي رقم هاتف المتهم لكن لم يجيب

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل إلي المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع نصب على المواطنين وضبط بحوزته جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة هاتفين محمول وبفحص المضبوطة فنياً احتواؤها على ما يؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.