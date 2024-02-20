مباحثات بين وزير البترول و الرئيس التنفيذى لـ"سنام" الإيطالية

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ستيفانو فينيير الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية والسفير الايطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى والوفد المرافق فرص ومجالات التعاون والاستفادة من البنية التحتية لتداول وتجارة الغاز والبترول فى كلا الدولتين.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن شركة سنام متخصصة فى مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي فى إيطاليا والقارة الأوروبية، ويمكن أن تلعب دورا مهما بالتعاون مع مصر في تصدير الغاز واستقباله من منطقة شرق المتوسط كمنطقة إنتاج ومنطقة أوروبا كمنطقة استيراد واستقبال الغاز.

وأضاف الملا أن صناعة البترول لديها مرونة فى مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هناك شركات عالمية تكثف من جهودها فى مصر وضخ استثمارات فى انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.

ومن جانبه وجه رئيس شركة سنام الشكر لمصر على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، وأكد أهمية الاستفادة من مركز مصر المحوري لاعادة تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط وكذلك ايطاليا كنقطة محورية لتلقي الغاز.

كما أوضح أن الانتقال الطاقى يخص كافة انواع الطاقة وليس فقط الطاقة المتجددة ، لافتاً إلى أن هناك توجه خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الهيدروجين كوقود انتقالى ولكنه ليس كافياً وحده.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة ايجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.