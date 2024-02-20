الليلة.. السيتي يبحث عن الفوز لمزاحمة ليفربول على صدارة البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى الذى يستضيف نظيره برينتفورد، ضمن منافسات المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق مانشستر سيتى، لحصد الثلاث نقاط من تلك المباراة، لاحتلال وصافة ترتيب مسابقة البريميرليج، وأن يكون على بُعد نقطة من معادلة نقاط ليفربول المتصدر.

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث فى ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 53 نقطة، حصدهم من 24 جولة، حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ، وخسر فى 3 جولات.

ويقع فريق السيتى على بعد 4 نقاط من غريمه التقليدي ليفربول محتل الصدارة، وعلى بعد نقطتين من ارسنال الوصيف، الا ان الفريق السماوى له مباراة مؤجلة.

بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة، حصدهم من 24 جولة، حقق الفوز فى 7 جولات، وتعادل فى 4 مباريات، وهزم فى 13 جولة.