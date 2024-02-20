ندوات توعوية عن أضرار التدخين بمدارس شمال سيناء

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء علي انطلاق ندوات التوعية بخطورة التدخين بالمدارس الثانوية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى.

وقال حمدي: “إنه يتم التركيز على المدارس الثانوية والاعدادية لتوعيتهم بخطورة التدخين وتحذيرهم منه إلى جانب توضيح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع”.

واستعرض فتحي عثمان مسؤول التثقيف الصحى يرافقه كريم عماد مثقف صحي بمديرية الصحة في ندوته اليوم بمدرسة عمرو شكري الثانوية ان التدخين يسبب العديد من الأمراض التي من أهمها سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية الذي قد يؤدي إلى الانسداد الرئوي المزمن، هذا بالإضافة إلى أنه يسبب ضرر كامل بالقلب والأوعية الدموية مما يعمل على زيادة جلطات الدم، كما أن التدخين يعمل على الإصابة بسرطان الفم وسرطان البنكرياس، حيث أن التدخين يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام مما يعمل على قلة الوزن ويسبب التدخين أيضاً رائحة كريهة في الفم وتسوس واصفرار الأسنان. ومن الناحية النفسية نلاحظ أن أغلبية المدخنين لديهم مزاج عصبي ويصابون بأوهام ووساوس في بعض الأحيان كما أنهم أيضاً يعانون من الصداع وضعف في الذاكرة وقلة في التركيز حيث أن نشاطهم الذهني نلاحظه أنه يكون في مستوى أدنى من خلال مقارنتهم بالأشخاص الغير مدخنين.

وأوضح كريم عماد أن التدخين يدمر الصحة ويؤدي إلى الوفاة، وأن السيجارة هي القاتل الأول في العالم، مشيرا إلى أن هناك ٧ ملايين شخصا يلقوا حتفهم سنويا نتيجة التدخين.. ومؤكدا أن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطى، وأن التدخين هو السبب الرئيسى للإصابه بتلف الأعصاب والسكتة الدماغية التي يتعرض لها المدخنين.

كما تناول التدخين السلبى والأضرار الناتجة عنه، مطالبا بعدم الوقوع في أسر التدخين حفاظا على صحتهم.