العمل: زيارة ميدانية لمتدربي مركز التدريب المهني لشركة صناعة أسمنت بقنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا زيارة ميدانية للمتدربين فى أقسام صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية، وذلك لشركة مصر للأسمنت قنا، والتي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العمل والشركة في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر, حيث جرى تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP "، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024 لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب.

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة استقبلت خلال الزيارة 40 متدرب ومتدربة بقسمي صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول وحرصت الشركة على شرح كل مراحل العملية الإنتاجية، منوهاً إلى أن تلك الزيارات حرص المديرية على تقديم أقصى فائدة للمتدربين للمصانع والشركات لتفقد طبيعة العمل والإطلاع على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة وآليات الميكنة والتحول الرقمي وكيفية تطويع ما تعلموه ليواكب متطلبات سوق العمل.

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