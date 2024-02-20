ضبط 3 متهمين بكميات كبيرة من المواد المخدرة في الإسماعيلية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية - أبو صوير) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000) ثلاثة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.