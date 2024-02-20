انطلاق الموسم الثاني لمسابقة "أنت النجم" بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة انت النجم لاكتشاف المواهب بالجامعة.

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، أن مجالات المسابقة متنوعة منها مجال الفنون التشكيلية وتتمثل فى الرسم الملون، الأشغال الفنية، الجرافيك، النحت، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص.

ومسابقة الموسيقى والغناء، وتتمثل مجالاتها فى الغناء الفردي شرقي - غربي، العزف الفردي " وترى- إيقاعي- نفخ - ذات ألواح مفاتيح"، التأليف الموسيقي، والتلحين والتوزيع، الموسيقى الإلكترونية، الراب، البيت بوكس.

كما يوجد مجال المسرح، ويكون التسابق فى المونو دراما، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

ومجال المسابقات الثقافية وتتمثل فى الشعر (فصحى-عامي)، الإنشاد الديني، بجانب مجال الفنون الأسرية ويتمثل فى تنفيذ الملابس ومكملاتها، الجلود، التشكيل على المانيكان، التطريز اليدوى، إعادة التدوير بالأقمشة والملابس، وتصميم الأزياء.

وحث رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب والطالبات الموهوبين بالمشاركة فى مسابقة انت النجم الموسم الثاني، مؤكدا على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

هذا ويشرف على فعاليات المسابقة الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.