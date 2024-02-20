خبير: مصر حريصة على جذب الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر حريصة على جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في مجال الطاقة، مع حرص هذه الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، مع توافر البنية الأساسية الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى امتلاكنا سابق خبرة في مجال الاستثمارات والتعامل معها والالتزام بالعقود، وبالتالي فإن هذه الخبرة تشجع مثل هذه الشركات على إنشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع «بريتيش بيتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى اهتمام مصر بالنشاط المميز للشركة البريطانية وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتسق مع جهود الدولة المصرية لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة .

وتابع أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية عبر عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، وأن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تحصل إلى 1.5 مليار دولار مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تحصل إلى 5 مليارات دولار.

