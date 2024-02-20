"تموين المنيا": ضبط 80 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط ٨٠ مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٥٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات)، و٣٠ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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