بالصور.. فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس

يواصل مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس نشاطاته للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الثاني على التوالي.

وقد شهد اليوم الثاني مجموعة من الفعاليات منها مسابقة إلقاء الشعر التي حققت فيها كلية البنات المركز الأول، وكلية الزراعة المركز الثاني، وكلية التجارة المركز الثالث.

وفي مسابقة دوري المعلومات، تصدرت كلية الآداب المركز الأول، وحلت كلية التجارة في المركز الثاني، وكلية الزراعة في المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة الطائرة، أحرزت كلية التجارة المركز الأول، وكلية الآداب المركز الثاني، وكلية الألسن المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي، تأهلت كلية التجارة وكلية الحقوق وكلية الزراعة وكلية الحاسبات إلى دور نصف النهائي، وسيتم استكمال المسابقة يوم الأربعاء القادم وفقا للجداول لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

وكانت نتائج فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأسر الطلابية على النحو التالي في مسابقة الشطرنج طلبة، حصل وفد كلية الحاسبات على المركز الأول ووفد كلية الآداب على المركز الثاني، ووفد كلية الهندسة على المركز الثالث وفي مسابقة الشطرنج طالبات، حصلت كلية الألسن على المركز الأول، وكلية الإعلام على المركز الثاني، والمدن الجامعية على المركز الثالث.

وفي مسابقة تنس الطاولة طلبه ، حصلت كلية التجارة على المركز الاول ، وكلية الحقوق على المركز الثاني ، والمدن الجامعية على المركز الثالث ، وفي مسابقة تنس الطاولة طالبات ، حصلت كلية التجارة على المركز الاول ، والمدن الجامعية على المركز الثاني ، وكلية الألسن على المركز الثالث

وفي مسابقة الجري طلبه، حصلت كلية التجارة على المركز الاول، وكلية الهندسة على المركز الثاني، وكلية الطب على المركز الثالث.

وفي مسابقة الجري طالبات، حصلت كلية التجارة على المركز الاول، وكلية التربية على المركز الثاني، والمدن الجامعية على المركز الثالث.

وفي مسابقة البلياردو، حصلت كلية التربية على المركز الاول، وكلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الحقوق على المركز الثالث.

ويقام مهرجان الأسر الطلابية بإشراف اداري من ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي من طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.

وذلك بمشاركة الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس، ولجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة إلقاء الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.