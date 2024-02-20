تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على برنامج التحول للري الحديث.. وخبراء: ‎سيحدث ثورة في الزراعة وحل جيد لتوفير المياه

ما زال هناك أزمة حقيقية تسببها نقص المياه مما أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول الأرز مما جعل الدولة تسعى لوجود حلول سريعة لتغيير طرق الري بالغمر والطرق القديمة والاعتماد على الري الحديث.

و قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

‎وأضاف عزوز، أنه من خلال المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، تهدف الدولة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري، و‎اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

‎وأشار عزوز، إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات على البرنامج ليكون السداد علي 20 سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات متجمعة والأولوية للمزارع البستانية "الفاكهة".

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن نظام الري الحديث يستطيع أن يحدث ثورة في الزراعة من حيث تقليل هدر المياة وزيادة الإنتاج إلى جانب زيادة المساحات الزراعية وأوضح محمود أن هناك طرق عديدة لتغيير نظام الري الحديث من بينها نظام ري آلي وتقنية الري بالتنقيط ورش الماء بالتلقائية.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك اجهزة حديثة عديدة من الممكن الاستفادة منها واستخدامها في وقتنا الراهن ومن أهم أنواع أجهزة الري الحديث أجهزة رش الماء التلقائية ونظام رش ماء ذكي الي جانب وجود تطبيقات التحكم في رش الماء حيث ان الزراعة بالتنقيط توفر الماء في الزراعة.

دليل شامل عن كيفية تحويل وتحسين طرق الري لتعزيز الزراعة المستدامة وتوفير المياه

و يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن تغيير طرق الري في زمن الأزمات المائية أمر ضروري وحتمي لابد من تطبيقة في أقرب وقت لتخطي أزمة المياه الحالية التي اجبرتني على تحديد مساحات معينة من بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز لتقليل نسب المياه المستخدمة في الزراعة.

وأضاف خليفة، أن تحسين استخدام الماء عن طريق الري الحديث في الزراعة حل جيد لتوفير الماء إلى جانب تجديد طرق الري والابتعاد عن الطرق التقليدية مثل الري بالغمر خاصة وأن تغيير نظام الري التقليدي إلى نظام أكثر فاعلية يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الدولة وطالب خليفة بتغير نظام الري على مستوى الجمهورية لأن ذلك يشجع على الاستثمار في الزراعة.