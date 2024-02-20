فحص طبي لـ"وسام أبو علي" اليوم على هامش مران الفريق

يخضع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل الاطمئنان على الكدمة التي تعرض لها في مران الفريق الصباحي أمس الإثنين.

وغادر وسام أبو علي مران الأهلي الصباحي أمس متأثرا بكدمة تعرض لها في المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتدرب الأهلي اليوم بالتتش، بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، لتُسافر البعثة الحمراء إلى غانا غداً بدلاً من اليوم بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي انتهت بالتعادل السلبي، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع ومازيمبي الكونغولي.