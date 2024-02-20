التموين: رفع كفاءة مطاحن وصوامع "مصر الوسطى" لزيادة قدراتها الإنتاجية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة حالياً على رفع القدرات التخزينية والإنتاجية للصوامع والمطاحن استعدادا لموسم توريد القمح المحلي 2024 .

وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الجديد، وذلك بعد زراعة ما يقرب من 2.8 إلى 3 ملايين فدان.

وقال أحمد العشماوي الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى أحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لرفع كفاءة عدد من الصوامع والمطاحن التابعين للشركة والتي يمتد نطاقها بين محافظات الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - الوادى الجديد وتضم عدد 9 مطاحن سلندرات حديثة بقدرات طحن مختلفة.

وكشفت العشماوي أن مطاحن مصر الوسطى تضم عددا من الصوامع المعدنية إجمالي سعة تخزينية 115 ألف طن.

ولفت إلى أنه يجرى حالياً تطوير مطحن أبوقرقاص بمحافظة المنيا لتحسين جوده الدقيق المنتج وكذلك زيادة قدرته من 180 طنا لتصبح 200 طن يوميا يوميا فضلاً عن تأهيل صومعة أبو قرقاص، وكذلك إنشاء صومعة "بالريرمون" بقدرة 30 ألف طن قمح .

وأوضح أنه حالياً دراسة زيادة خلايا صومعه نفرتيتي بقطاع المنيا بعدد 3 خلايا بسعة 15 ألف طن قمح.

ومن جهته قال ممدوح أبو سيف رئيس قطاع مطاحن أسيوط والوادي الجديد، إنه سيتم خلال العام الحالي 2024 رفع قدرة الطحن اليومي لمطحن بوهلر السويسري بالقطاع لتصل إلى 220 طنا.

وأضاف أبو سيف خلال الجولة التفقدية على قطاع مطاحن أسيوط والوادي الجديد بمحافظة أسيوط برفقة المركز الاعلامي بوزارة التموين أن القطاع يضم مطحن آخر هو سلندرات الألماني بقدرة طحن 320 طن يومي.

ولفت إلي أن قطاع أسيوط يضم صوامع معدنية بسعة إجمالية 30 ألف طن مقسمة الي 6 صوامع بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة .

من جهته قال المهندس أشرف عبيد مدير عام الشئون الفنية بقطاع أسيوط والوادي الجديد، إن هناك 9 مستودعات دقيق تابعة للقطاع داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لكل مستودع 3 آلاف جوال دقيق زنة الواحدة 50 كيلوجراما.