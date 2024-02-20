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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 12 شخصا في حادث بالطريق الدائري بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 12 شخصا في حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بمدخل عزلة بشير بالطريق الدائري بمدينة الفيوم ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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