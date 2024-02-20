إصابة 12 شخصا في حادث بالطريق الدائري بالفيوم

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بمدخل عزلة بشير بالطريق الدائري بمدينة الفيوم ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.