رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أمس الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وحرمه مارلينا برجر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجامعات الاتحاد الأوروبى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم؛ وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة.

ورحب الدكتور مصطفى النجار بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية، من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة في المستقبل.

ومن جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالنظرة المستقبلية والجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بالجامعة والطلاب، وكذلك حجم الإنجازات التي تشهدها منشآت الجامعة، مشيرًا لأهمية دور جامعة مطروح في النهوض بالمجتمع .

وأهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مثمنا حرصه على زيارة الجامعة فى خضم زيارته لمحافظة مطروح.

رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى لبحث التعاون المشترك

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