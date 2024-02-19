العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك بمنطقة الهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك ملقاة وسط قمامة بمحيط عقار.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغ من الطالبة "أميرة.ف"، 21 عامًا، والتي كانت تقوم بأعمال النظافة بمنزل والدها في منطقة الهرم، وبينما كانت تقوم بذلك، اكتشفت وجود جثمان طفل متوفى داخل "منور العقار".

على الفور، هرع رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث اكتشفوا الجثة المجهولة الهوية، التي كانت في حالة تعفن داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامة.

تواصل فرق المباحث جهودها المضنية لكشف غموض هذه الواقعة الصادمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.