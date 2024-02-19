أغرب وأسوأ إطلالات النجمات في حفل "البافتا" للأفلام

أقيم حفل توزيع الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2024، صباح اليوم الإثنين 19 فبراير، وظهر عدد من النجوم والنجمات من هوليوود على السجادة الحمراء.

وكانت إطلالات النجوم في الحفل حديث السوشيال ميديا والجمهور في أنحاء العالم من بينها إطلالات حازت بإعجاب الجميع واطلالات صنفها الجمهور وخبراء الموضة بالغريبة والبعض بأسوأ الإطلالات.

حيث ارتدت الفنانات التي صنفت إطلالاتهم بالغريبة فساتين بقصات غير متناسقة مع اقمشة اعطت للاطلالة شكل غير مناسب للحفل مع اختيار ألوان وقصات لا تناسب أجسادهن لذلك لم يعجب الجمهور بتلك الإطلالات وتبرز "البوابة نيوز" بعض من تلك الإطلالات الغريبة.

ومن أبرز النجمات التي حضرن الحفل "مارجوت روبي، دوا ليبا، نعومي كامبل، ايما ستون، ليلي كولينز، كات بلانشيت، سابريناإلبا،إيميلي بلانت، فلورانس بيو، ومن السينما الهندية ديبكا باديكون، ومن النجوم الذين حضروا الحفل كيليان ميرفي، والأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، روبرت داوني جونيور، ريان جوسلينج، ادريس البا، برادلي كوبر، وولي العهد البريطاني الامير ويليام، وديفيد بيكهام اللاعب الإنجليزي السابق".

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