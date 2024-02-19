زعيم المعارضة الإسرائيلية منتقدًا الحكومة: لا يمكن للفاشلين أن يصلحوا الوضع

صرَّح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن الثقة في حكومته قد تلاشت لدى الأمريكيين والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغيير جذري.

وأكد لابيد أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى استعادة ثقة الجمهور في قدراتها السياسية، مشددًا على أنه لا يمكن للفاشلين أن يصلحوا الوضع.

وأوضح أن الحكومة الحالية لا تتخذ أي إجراءات إيجابية سوى الجدال مع الأمريكيين، وليس لديها أي خطط للتعامل مع عودة المواطنين في المناطق الشمالية.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أفضل طريقة لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة وضمان السلام والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، هي التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية.

تأتي هذه التصريحات ردًا على قرار اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعها يوم الأحد، حيث عارضت بالإجماع الجهود الدولية التي تسعى لدفع عملية السلام وتجاهلت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب.