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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

إطلالات النجمات في حفل "بافتا" للأفلام

مارجوت روبي
مارجوت روبي
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أقيم حفل توزيع الاكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2024 صباح اليوم الإثنين 19 فبراير وظهرت نجمات هوليوود على السجادة الحمراء بإطلالات كانت حديث السوشيال ميديا والجمهور في أنحاء العالم، حيث تألقت كل نجمة بارتداء فستان ومكياج وشعر وظهرت في أناقتها خلال التصوير على السجادة الحمراء.

ومن أبرز النجمات التي حضرن الحفل "مارجوت روبي، دوا ليبا، نعومي كامبل، ايما ستون، ليلي كولينز، كات بلانشيت، سابرينا إلبا،إيميلي بلانت، فلورانس بيو، ومن السينما الهندية ديبكا باديكون، وتبرز "البوابة نيوز" إطلالة النجمات.

حفل توزيع الاكاديمية البريطانية للأفلام بافتا نجمات هوليوود السجادة الحمراء مارجوت روبي