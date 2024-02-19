مباحثات لدعم التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك الإماراتية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي، في "أدنوك" الإماراتية .

وخلال اللقاء، على هامش فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض إيجيبس 2024 ، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول المختلفة ، حيث أبدى الكعبى تطلع الشركة للعمل فى مصر فى العديد من المشروعات البترولية سواء انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى ان مصر سوق كبير مستقر وجاذب للاستثمارات فى مختلف انشطة البترول والطاقة.

ورحب الملا بتوسيع نطاق التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك ، خاصة وأن مصر تمتلك من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة التى تشجع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والاسراع فى وضعها على الإنتاج.

كما تم خلال اللقاء استعراض الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة أدنوك وشركة بى بى للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط ، والتى تتماشي مع الرؤية المصرية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى هذه المنطقة الواعدة.

