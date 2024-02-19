شاهد.. تريلر فيلم السيرة الذاتية "Shirley"

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والسيرة الذاتية “Shirley” من بطولة النجمة ريجينا كينج، والمقرر طرحه في 22 مارس المقبل عبر الموقع الرسمي للمنصة.

تروي قصة الفيلم سيرة "شيرلي تشيشولم"، أول امرأة سوداء تُنتخب لعضوية الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤرخ العمل الذي يتولي إخراجه وتأليف الفائز السابق بالأوسكار جون ريدلي، فترة حملتها الرئاسية الرائدة في عام 1972.

وقالت كينج في بيان سابق: "إن تصميم شيرلي تشيشولم الشجاع كان مصدر إلهام للكثيرين منا، ونأمل أن نلهم بهذا الفيلم العديد من الأجيال القادمة. إن التعاون مرة أخرى مع صديقي ومعلمي، جون ريدلي، يجعل هذه الرحلة التي تستغرق عقدًا من الزمن أكثر متعة".

في عام 2019، فازت ريجينا كينج بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم باري جينكينز “If Beale Street Can Talk” عن رواية لجيمس بالدوين.