وزارة البترول تتعاون مع منظمة أوبك للتدريب حول آليات سوق النفط

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش فاعليات اليوم الاول لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ تم بحث امكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة اوبك ، حيث ابدى آمين منظمة اوبك استعداد المنظمة لاستقبال إعداد من شباب الإدارة المتوسطة فى قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

وأوضح الملا أهمية الدور الذى تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها، لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.