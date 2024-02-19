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الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزارة البترول تتعاون مع منظمة أوبك للتدريب حول آليات سوق النفط

الوزير مع أمين عام
الوزير مع أمين عام أوبك
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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك).

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش فاعليات اليوم الاول لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ تم بحث امكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة اوبك ، حيث ابدى آمين منظمة اوبك استعداد المنظمة لاستقبال إعداد من شباب الإدارة المتوسطة فى قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

وأوضح الملا أهمية الدور الذى تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها، لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

 

أسواق البترول الدول المصدرة للبترول الأحداث العالمية