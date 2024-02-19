ضبط 12 طن لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات تموينية في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، عمل محاضر إعدام لكمية قدرها 5 طن و 442 كجم من مصنعات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 585 كجم لحوم بلدية و5.5 طن مصنعات لحوم و500 كجم فسيخ و200 كجم سردين و 1000 علبة سجائر، و200 لتر بنزين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، خلال تصريحات صحفية أن حملات تموينية مكبرة جرى تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 92 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 7 مراكز.

وقال أن الحملات جرى تنفيذها بمراكز ومدن شملت بنى عبيد ميت غمر دكرنس وبلقاس ونبروه والمطرية والجمالية بنطاق المحافظة وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأشار أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت المرور على 180 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

ولفت دايرة، أنه جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وأكد أن المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين .

كما جرى تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و محاضر مخالفة تعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها، ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و محاضر ذبح خارج السلخانة.

ضبط لحوم ومصنعاتها فاسدة خلال حملة للتموين بالدقهلية

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