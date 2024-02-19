رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة الجودة والاعتماد لتقييم 9 برامج بكلية الزراعة

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة الجودة والاعتماد لتقييم ٩ برامج تعليمية مختلفة بكلية الزراعة، وتستمر فعاليات الزيارة حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري لوضع معايير الجودة بالبرامج وبحث تفعيل كافة الإجراءات التعليمية والبحثية والإدارية للحصول على الاعتماد؛ وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن جامعة المنوفية تسعى دائما لمواكبة المستحدث في التعليم الجامعي بإدخال برامج جديدة بالكليات ومنها كلية الزراعة لما تشملها من تخصصات زراعية وصناعية مهمة، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم الكلية في كل التخصصات للحصول على الجودة والإعتماد ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال إعداد خريج جامعي متميز في التخصصات الزراعية والصناعية وتحقيق مستويات متقدمة في الجوانب المختلفة للتنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ضمت لجنة الجودة والإعتماد الدكتور حامد محمد عمارة أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة دمياط رئيس فريق مراجعة وإعتماد برنامجي الإقتصاد والإرشاد وبرنامج الإنتاج الحيواني وأحمد سليمان عبداللاه أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس فريق الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والإنتاج النباتي (محاصيل وبساتين) والدكتور مصطفي إبراهيم ثروت أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس فريق مراجعة واعتماد برنامجي الحشرات والبيوتكنولوجي وبحضور الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور أحمد الخولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع الجودة بالكلية والدكتور أحمد عبدالقوي أستاذ بالكلية ومدير وحدة ضمان الجودة.