إلغاء براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة المتهم فى القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية.

وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة

لأنه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب يتهم المذكور بالسب والقذف والازعاج وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم واستأنف دفاع الخطيب الدعوى المدنية واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة لثبوت التهمة فى حق المتهم

وقضت اليوم المحكمة بحكمها المتقدم.