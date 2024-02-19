ads
الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إلغاء براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة اليوم  الاثنين، برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة المتهم فى القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية.
وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة 
لأنه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب يتهم المذكور بالسب والقذف والازعاج وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم واستأنف دفاع الخطيب الدعوى المدنية واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة لثبوت التهمة فى حق المتهم
وقضت اليوم المحكمة بحكمها المتقدم.

إدارة النادي الأهلي الدعوى المدنية إلزامه بالمصروفات المحكمة الاقتصادية السب والقذف النادي الاهلي النيابة العامة ببلاغ للنائب العام بالسب والقذف جلس إدارة النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سب محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي