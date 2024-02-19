فوز طالبات الجامعة الألمانية بالقاهرة بمسابقة تصميمات منشآت النادى السويسرى

أطلقت جمعية الجالية السويسرية بمصر مسابقة تمت بتعاون ثلاثي الأضلاع ضم قسم الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بالجامعة الألمانية بالقاهرة و النادي السويسري و السفارة السويسرية في القاهرة شارك فيها عدد 25 طالبة من قسم الهندسة المعمارية بالجامعة ، تضمنت وضع تصميم لجزء من منشأت النادى السويسرى بمنطقة الكيت الكات بمحافظة الجيزة ، حيث تواكب هذه المسابقة البرنامج الدراسي للمشاركات بمادة تصميم الفراغات المفتوحة بالكلية تحت إشراف الدكتورة ياسمينا سرحان الأستاذ المساعد بالكلية و المعيدة تسليمه ايمن.

شهدت المسابقة منافسة قوية ، حيث بلغت عدد المشاركات 11 مقترحاً لتصاميم مبتكرة أختارت منها السفيرة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر بمشاركة لجنة التحكيم المشكلة من الدكاترة ميشائير ايشنر مدير برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، رويرى اوبرين الأستاذ المساعد بالكلية ، سابين بليتر رئيس الرابطة السويسرية و الأساتذة اميرة ميخائيل و الدكتور عمرو شفيق ، ممثلين عن المجتمع السويسرى أفضل 4 مشاريع لتصاميم متميزة ، وفاز بجائزة المركز الأول الطالبات رنا محمد ، حبيبة معتز ، لبنى محمود - المركز الثاني نتالي ياسر ، ملك سامح ، المركز الثالث برديس ماهر ، سارة ياسر - و المركز الرابع حبيبة تامر ، ملك محمد.

وهنأت الجامعة الألمانية بالقاهرة الفرق الفائزة في المسابقة، معربة عن فخرها بما حققوه من إنجازات علمية مبتكرة ما يؤكد تميز مخرجات الجامعة ويعزز من قيمة جودة التعليم الأكاديمي بها ويترجم رؤيتها المستقبلية التي أسهمت في تحقيق هذا التميز في العديد من المجالات العلمية التي تسجل التفوق المتلاحق لأبنائها في تحقيق المراكز المتقدمة في كبرى المحافل المحلية والدولية .

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