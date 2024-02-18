سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أغلقت البنوك المصرية اليوم تعاملاتها على استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر و التنمية الصناعية والأهلي المصري مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " بلوم، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB"، ليصل لـ 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.