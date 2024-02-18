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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار
سعر الدولار
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أغلقت البنوك المصرية اليوم تعاملاتها على استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر و التنمية الصناعية والأهلي المصري مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " بلوم، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB"، ليصل لـ 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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