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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

3 ميداليات حصيلة مصر في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
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أسدل الستار على منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والتي أقيمت على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري بمشاركة 11 دولة.

وحصل الفراعنة على 3 ميداليات خلال فعاليات البطولة القارية.

وتوج منتخب الرجال على برونزية الفرق، كما حصل أدهم حاتم على برونزية فردي الرجال، فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني على فضية الزوجي المختلط.

وحضر مراسم ختام البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله إضافة إلى السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، ونائبه المصري هشام التهامي.

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

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