بافتا 2024.. "American Fiction" يفوز بجائزة السيناريو المقتبس

فاز فيلم الدراما “American Fiction” للمخرج كورد جيفرسون، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل سيناريو مقتبس، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

يناقش العمل فكرة المجتمع وثقافته بتقييد الأشخاص في قوالب معتادة وعنصرية، حيث يسعى الكاتب مونك لكسر قيود المجتمع من خلال كتاب جديد، ولكن سرعان ما ينعكس الأمر على حياته بالكامل.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.