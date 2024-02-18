بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوي لمواجهة الاتحاد السكندري.. صور

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل فريق الاتحاد السكندري، ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

ويمتلك بيراميدز 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي.