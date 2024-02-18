نفذت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، بالتعاون مع ضباط مباحث مرافق الدقي، بقيادة اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة مرافق الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في منطقة الدقي.

شارك في الحملة عدد من موظفي الحي وضباط المرافق بالجيزة، وذلك للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق العام.

تمكنت الحملة من رفع حالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملة "منطقة كوبري الخشب، وشارع التحرير ومتفرعاته "، كما تم رفع كافه اشغالات الباعه الجائلين والأكشاك، وتم ايداع المضبوط في مخازن الحي.

وفي سياق متصل كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.