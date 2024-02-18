القاهرة: وصول مساعدات مصرية إلى جنوب السودان.. والسيدة الأولى تشكر الرئيس السيسي

أعلنت سفارة القاهرة في جوبا، اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ عن وصول شحنات من المساعدات الإنسانية المصرية إلى جنوب السودان، للتخفيف من معاناة الأشقاء الجنوب سودانيين بسبب التداعيات المستمرة للفيضانات في عدد من الولايات بالبلاد، وكذا لمواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن استمرار توافد العائدين واللاجئين إلى البلاد بسبب الأزمة السودانية الراهنة.

وأشارت السفارة المصرية في جنوب السودان، في بيان لها إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنها المساعدات المصرية التي وصلت مطار جوبا تشمل طرود تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية الأساسية، والخيام المضادة للمياه.

وأضاف البيان أن كل من وزارة الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث في جنوب السودان، وكذا مؤسسة Concern South Sudan والتي تشرف برعاية السيدة الأولى بجنوب السودان، تلقوا المساعدات الإنسانية المصرية.

وفي هذا السياق، تلقى السفير المصري لدى جنوب السودان السفير معتز مصطفى عبد القادر اتصالًا من السيدة الأولى في جنوب السودان نقلت فيه أسمى تحياتها وشكرها العميق لمصر حكومة وشعبًا، وعبرت عن بالغ تقديرها للاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب بلادها، وهو أمر ليس بالجديد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير عبد القادر خلال استقبال وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث بجنوب السودان ALBINO ATAK وممثلي مؤسسة Concern South Sudan، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية بين شعبي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان الشقيقة، وتعزيزًا للعلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سالفا كير ميارديت، وتأكيدًا للحرص المصري المتواصل على دعم جنوب السودان على الرغم من تنامي التحديات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية المتفاقمة، وفي ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها جنوب السودان.

وفي المقابل، نقل وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارثALBINO ATAK بالنيابة عن الرئيس سالفا كير أسمى عبارات التقدير لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن خالص تقدير بلاده لهذه الخطوة الكريمة التي قامت بها مصر لدعم أشقائها في جنوب السودان في ظل محنتها الإنسانية بسبب الفيضانات وتوافد قرابة 600 ألف عائد ولاجئ إلى البلاد في مناطق مختلفة بسبب الأزمة السودانية، والتي تضررت منها مصر أيضًا، إلا أنها ورغم ذلك لم تبخل عن مساعدة جنوب السودان.

وعبّرت السيدة/ MARY ULANG النائبة البرلمانية والمدير التنفيذي لمؤسسة Concern South Sudan عن خالص شكرها وامتنانها للاستجابة المصرية السريعة لتوفير احتياجات عاجلة من المساعدات الإنسانية لمساعدة المواطنين الجنوبيين المتضررين من الأزمة السودانية، وخاصة للفئات الهشة والمستضعفين.