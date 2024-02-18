جلسة الشيوخ.. أبو هشيمة يضع روشتة مواجهة التحديات الاقتصادية

وجه النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، سؤالًا في بداية كلمته اليوم الأحد خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ سؤالا لوزير الصناعة، قائلا: "في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ..احنا عايزين أيه..احنا سياستنا أيه..عايزين تقلل الفجوة إلى 50-60 مليار مابين صادرتنا وواردتنا" .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.

وأكد أبوهشيمة، أن كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، حلها الوحيد هو الصناعة، مطالبًا بالترويج للعديد من الصناعات الكبيرة، موضحًا يجب أن تصبح الدولة المصرية دولة صناعية حتى نحقق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وليس من المعقول أن يكون لنا عدد ضئيل من الصناعات الضخمة في عدد من المجالات.

وطالب بوجود سياسة واضحة لتبني كيفية النهوض بالصناعة في مصر، وذلك لحل العديد من الأزمات التي تواجه مصر وأبرزها التضخم، مؤكدًا أن الصناعة هي الطريق تقدم الأمم.

واختتم: “يجب أن يكون هناك استراتيجية للتطوير الصناعة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وإلا سنكون أمام استمرار للكارثة”، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار لمدة 5 سنوات فى ملف الصناعة بشكل فعال فى ضوء الخطة التى يتم التوافق عليها من أجل دعم القطاع بصورة أكبر.