الشوط الأول.. زد يتقدم على البنك الأهلي في الدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، على نظيره البنك الأهلي بهدف، في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة منذ البداية وشن فريق زد عدد من الهجمات الخطرة و هدد مرمى محمد أبو جبل في أكثر من مناسبة في ظل محاولة البنك الأهلي تهديد مرمى زد ولكن على استحياء.

وشهدت الدقيقة 44 تسجيل أحمد عاطف لاعب فريق زد تسجيل هدف التقدم وبعدها حاول فريق البنك إدراك التعادل إلا أنه فشل في هز شباك المنافس.

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط في جدول الدوري جمعها من 12 مباراة بينما يدخل فريق زد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة.

ويقود مباراة البنك الأهلي وزد طاقم تحكيم مكون من: وائل فرحان ويساعده كلا من مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا فيما سيكون محمد يوسف حكما للفيديو ويعاونه صبحي العمراوي.