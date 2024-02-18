مجدى أبو عميرة: "عتبات البهجة" عمل يليق بالدراما المصرية

قال المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، إنه متفاءل بمسلسل "عتبات البهجة "، للنجم الكبير يحيى الفخرانى، فى ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك جهة إنتاج وفرت كافة الإمكانيات من أجل خروج العمل فى أفضل شكل، لذلك أستطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية.

وأضاف أبو عميرة في تصريحات صحفية، أنه سعيد بعودته للتعاون مجددا مع العدل جروب، حيث قدم معها مجموعة من أفضل مسلسلاته الناجحة مثل "ملك روحى" و"أحلام عادية" لـ يسرا، و"محمود المصرى" لـ محمود عبد العزيز.

يذكر أن مسلسل" عتبات البهجة"، يشارك فى بطولته بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى، كل من النجوم جومانا مراد وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وعمرو صحصاح وعلاء زينهم ومحسن منصور، ومن الشباب هنادى مهنا ومطرب المهرجانات عنبة.