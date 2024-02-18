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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 16 محضرا تموينيا لمخابز في كفر الشيخ

بمخابز بلطيم

حملات تموينية بكفر
حملات تموينية بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية، للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.
أسفرت الحملات،عن تحرير 16 محضر مخالفات، لعدد من المخابز، تضمنت 5 محاضر عدم إعلان أسعار، 6 نظافة، 3 محاضر شهادات صحية ، 2 محضر نقص وزن " وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

مديرية تموين كفرالشيخ مباحث تموين كفرالشيخ جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ مخابز بلطيم حملة تفتيشية مفاجئة على مخابز كفر الشيخ