تحرير 16 محضرا تموينيا لمخابز في كفر الشيخ

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية، للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملات،عن تحرير 16 محضر مخالفات، لعدد من المخابز، تضمنت 5 محاضر عدم إعلان أسعار، 6 نظافة، 3 محاضر شهادات صحية ، 2 محضر نقص وزن " وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.