عادل الجبير: السعودية سخرت 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، حيث أكد أنها قامت بتخصيص مبلغ قدره 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي شهدت انضمام عدد كبير من الدول إليها.

تمت مشاركة الجبير في جلسة حوارية بعنوان "جهود المملكة في مجال التغير المناخي"، ضمن فعاليات الملتقى الوطني للتشجير، الذي انطلق في الرياض في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

أوضح الجبير أن التشجير يعتبر جزءًا أساسيًا من سياسة المملكة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة، وأنه يشكل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعتبر جزءًا من المجتمع الدولي، وأن أي تغير يحدث في العالم يؤثر عليها، لذا فإن الحفاظ على الهواء النظيف والبيئة الصحية يعدان مسؤولية مشتركة لجميع دول العالم.

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة، باعتبارها أكبر مصدر للبترول في العالم، تحمل مسؤولية كبيرة تجاه المناخ، وتتطلع إلى أن تكون رائدة في مجال مكافحة التغير المناخي. وأكد أن الهدف ليس فقط اتباع المعايير الدولية، بل أيضًا المساهمة في وضع هذه المعايير.

وأشار إلى أن التغير المناخي يترتب له تأثيرات متعددة على عدة جوانب من الحياة الاقتصادية، حيث يؤثر على الأسعار والإمدادات والشحن والنقل. فالكوارث الطبيعية كالفيضانات الناتجة عن التغير المناخي تسبب ارتفاعًا في أسعار السلع، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على سلسلة التوريد والشحن، مما يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع التي تنعكس على المستهلكين.

