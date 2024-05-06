كتلة الحوار الوطني ترحب بموافقة حماس علي المقترح المصري لوقف إطلاق النار

أعلنت كتلة الحوار الوطني برئاسة باسل عادل ترحيبها بالإعلان الصادر عن حركة حماس والذي أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأكدت كتلة الحوار حتمية وقف إطلاق المار الدائم الذي من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء.

وطالبت كتلة الحوار الوطني في بيان لها اليوم بضرورة ان توقف إسرائيل اعتداءاتها علي الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وايضاً في الضفة الغربية المحتلة

واشارت كتلة الحوار علي ان تأخرالأطراف في الأخذ بالمقترح المصري كلف المنطقة الكثير من الدماء كان من الممكن حقنها لذلك نؤكد علي حتمية الالتزام بكافة النقاط كي نصل الي ايقاف دائم لإطلاق النار.

ودعت كتلة الحوار الوطني المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من ارضه ومقدراته

