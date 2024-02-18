استعدادات خاصة في الزمالك لاستقبال مجلس إدارة الأهلي غدا بميت عقبة

يجهز نادي الزمالك، استقبالا كبيرا لمجلس إدارة الأهلي، الذى من المنتظر أن يزور مجلس إدارة النادي الأبيض في مقره بميت عقبة، غدا الإثنين.

ومنحت إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعليمات خاصة لإدارة العلاقات العامة بالنادي من أجل إنهاء كل التجهيزات، لاستقبال مجلس الأهلي، وذلك بشكل يليق بحجم وقيمة الناديين الكبيرين ومجلس إدارتهما.

وفتح الزمالك برئاسة حسين لبيب صفحة جديدة مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور والذي دخل في توتر ومشاحنات كبيرة مع النادي الأحمر وتسبب ذلك في قطع العلاقات بين الناديين خلال فترة تواجد مرتضى منصور، ثم تعود بداية من الغد مع مجلس إدارة الزمالك الجديد.