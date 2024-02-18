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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إغلاق "برج إيفل" بسبب إضراب موظفيه

برج إيڤل
برج إيڤل
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قال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن السلطات الفرنسية أمام تحديات كبيرة، وهناك اعتراضات من قبل المزارعين وإضرابات بشركة السكك الحديدية، وسيتم إغلاق برج إيفل الأثر الأكبر و الأبرز في فرنسا، والذي يزوره أكثر من  140 ألف زائر يوميا، و7 ملايين زائر سنويا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، "هذا الإغلاق ضربة كبيرة تستعد لها السلطات الفرنسية، وهناك تخوفات أخرى ما أن تعقب هذه الإضرابات وإغلاق هذا الصرح الكبير وفرنسا تستعد بعد 4 أشهر لاستقبال الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس".

وتابع: "فرنسا تشهد إضرابات كبيرة واعتراضات من الموظفين وذلك بسبب سوء الإدارة المالية والشركة التي تدير المكان ونقص الموارد التي تؤثر على العمال، وهي ضربة كبيرة للقطاع الاقتصادي".

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