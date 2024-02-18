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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. دي طوماس وتريخو يقودان رايو فاليكانو لمواجهة ريال مدريد

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
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أعلن فرانسيسكو رودريغيز فيلشيز المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".
 

جاء تشكيل فريق رايو فاليكانو كالتالى:
حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
خط الدفاع: إيفان باليو، اريدان هيرنانديز، فلوران ليجون، ألفونسو إسبينو.
خط الوسط: إسحاق بالازون، اوناي لوبيز، أوسكار فالينتين، الفارو غارسيا.
خط الهجوم: راوول دي طوماس، اوسكار تريخو.
 

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، فيما يقبع رايو فاليكانو في المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة .

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