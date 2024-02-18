الدورى الإسباني.. دي طوماس وتريخو يقودان رايو فاليكانو لمواجهة ريال مدريد

أعلن فرانسيسكو رودريغيز فيلشيز المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".



جاء تشكيل فريق رايو فاليكانو كالتالى:

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.

خط الدفاع: إيفان باليو، اريدان هيرنانديز، فلوران ليجون، ألفونسو إسبينو.

خط الوسط: إسحاق بالازون، اوناي لوبيز، أوسكار فالينتين، الفارو غارسيا.

خط الهجوم: راوول دي طوماس، اوسكار تريخو.



ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، فيما يقبع رايو فاليكانو في المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة .