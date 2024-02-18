"تقييم الذات" محاضرة على مائدة مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بطور سيناء

زار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مدرسة السيدة خديجة أم المؤمنين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وجرى القاء محاضرة عن "تقييم الذات" ، بحضور نجلاء الجعلي، مديرة المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة العشرات من طالبات المدرسة.

وجاء في المحاضرة تعريف مفهوم تقييم الذات بأنه عملية مراجعة ومحاسبة يقوم بها الفرد؛ لتقييم مدى تقدمه ومهاراته الشخصية والمهنية، وتهدف إلى تحديد نقاط قوة ونقاط ضعف الفرد، ومعرفة المجالات التي تحتاج إلى التحسين.

وأكدت المحاضرة أن تقييم الذات يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح المهني والشخصي. فمن خلال تحليل تقدم الفرد وتحديد نقاط قوته ونقاط التحسين، يمكن للفرد توجيه الجهود اللازمة لتحقيق أهدافه بفعالية أكبر. كما يساعد تقييم الذات على زيادة الوعي بذات الفرد وتعزيز ثقته في قدراته.

وقدمت المحاضرة بعض النصائح والطرق التي يمكن أن تساعد الفرد في تقييم تقدمه الوظيفي وتحديد أهدافه الوظيفية ومنها: التقييم المدروس والاستمرار في ضبط خططك وتحسين أدائك يساعدك على تحقيق النجاح المهني والشخصي. أكمل العمل على تحديد أهدافك واعمل بجد وضبط خططك واستمر في التعلم.

كما تناول اللقاء التعريف بمسابقتي “التكنولوجيا الخضراء” و "مواهب مصرية" التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن “المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا” و"مواهب مصرية" تستهدفان جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

وأشار إلى أن المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأضاف فريق إدارة الموهوبين أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في اطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والابداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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